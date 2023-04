HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4138/ Hannah Sturm ist Organisationsberaterin und auf New Work spezialisiert, die Pikestorm-Gründerin war davor bei Startups (Stichwort: Austrian Startups) und dem Fintech Conda tätig. Wir sprechen über den Generationen-Mix, EU-Programme und reihen Begriffe wie Fuck Up Nights, Scrum, Kanban, OKRs und Wasserfall ein, dazu leiten wir Pikestorm her und sprechen darüber, wie Konzerne die Leute wieder aus dem Home Office bekommen. Und: Am Ende gab es einen Plauderlauf als Revival, denn bei meinem allerersten Business-Plauderlauf war Hannah vor 7 Jahren dabei.https://pikestorm.atRemembering 1st Plauderlauf mit Hannah Sturm, Karin Turki und Paul Pöltner im Februar 2016: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...