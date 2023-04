EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Presseinformation

DIC Asset AG verlängert vorzeitig Logistikmietvertrag über 35.600 qm und optimiert Gebäudebetrieb nachhaltig

Vertragsverlängerung um weitere zehn Jahre mit der DACHSER Biebesheim GmbH

Mieterbindung durch Umsetzung von ESG-Maßnahmen

Logistikflächenumsatz auf konstant hohem Niveau



Frankfurt am Main, 3. April 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, verlängert den Mietvertrag über 35.600 qm Logistikfläche mit dem Logistikunternehmen DACHSER in Biebesheim bei Darmstadt vorzeitig um zehn Jahre. Im Rahmen ihrer Manage-to-ESG-Strategie investiert die DIC umfassend in die Optimierung der energetischen Qualität des Gebäudes. In Verbindung mit der Anpassung der Mieten an das aktuelle Marktniveau sichern die Investitionen in die Logistikimmobilie den Wert des Portfolios des Fonds "RLI Logistics Fund - Germany II". Der strategische Ausbau des Logistikgeschäfts der DIC wirkt sich somit kontinuierlich positiv auf das Vermietungsgeschäft und die Assets under Management aus.

"Die Vertragsverlängerung ist einmal mehr Ausdruck der vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Mietern sowie der hohen Vermietungskompetenz und Agilität unserer Teams. Wir sind in der Asset-Klasse Logistik, die wir zum zweiten Schwerpunkt unseres Portfolios ausgebaut haben, angekommen und erwirtschaften auch mit ihr langfristig sichere und kontinuierliche Erträge für unsere Stakeholder", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.

"Seit nunmehr sieben Jahren sind wir erfolgreich am Standort Biebesheim tätig. Die über die Jahre gewachsene sehr gute Partnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen und die Bereitschaft der DIC, nachhaltig in die Immobilie zu investieren, haben uns in unserer Entscheidung bestärkt, uns langfristig an den Standort zu binden", sagen Andre Bremm, General Manager, und Sascha Friedrich, Manager Contract Logistics, der DACHSER Biebesheim GmbH.

Manage-to-ESG: Nachhaltigkeit im Fokus

Im Rahmen der Vertragsverlängerung haben sich DIC und DACHSER auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Immobilie geeinigt, mit dem Ziel, einen deutlichen Beitrag zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes und zur Senkung der Energiekosten zu leisten. Zur entstehenden ressourcenschonenden Ausstattung gehören unter anderem eine flächendeckende LED-Beleuchtung und die Installation von Stromtankstellen für Elektro-LKW durch DACHSER. Mit einer bereits vor einigen Jahren installierten Photovoltaikanlage wird am Standort eine Gesamtleistung von ca. 900 kWp erzielt. Parallel zu diesen Maßnahmen arbeitet die DIC an einem umfassenden Energiekonzept zur energetischen Sanierung der Logistikimmobilie.

Das im Jahr 2000 errichtete Gebäude verfügt über eine Mietfläche von mehr als 35.600 qm, davon ca. 31.000 qm Logistikfläche und ca. 3.900 qm Büro- und Sozialflächen. Sie befindet sich in der Lise-Meitner-Str. 2/2a in Biebesheim und ist sehr gut an das bundesdeutsche Fernstraßennetz angebunden. Die Autobahnen A5 und A67 sind nur 7 km entfernt. Alleinmieter ist das international tätige Logistikunternehmen DACHSER Biebesheim GmbH.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

