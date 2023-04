Die Aktie von BP litt zuletzt unter den schwächelnden Ölpreisen. Doch nun könnten die Anteilscheine des britischen Energieriesen neuen Schwung erhalten. Denn die Öl-Allianz Opec+ hat eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Von Mai an dürfte die Produktion damit um rund eine Million Barrel pro Tag niedriger ausfallen.Saudi-Arabien führte das Kartell am Sonntag mit einer Förderkürzung von 500 000 Barrel pro Tag an. Das saudische Energieministerium erklärte, es handele sich um eine ...

