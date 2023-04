In den letzten dreieinhalb Wochen haben sich die Ereignisse an den Finanzmärkten überschlagen. Reihenweise sind in den USA Banken implodiert bzw. bankrott gegangen (Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank). Befeuert durch die sozialen Medien (Twitter) sowie dem schnell zugänglichen Online-Banking kam es in Windeseile zu einem Bankrun.Diese neue und systemische Bankenkrise hat umgehend eine abrupte Anpassung der US-Geldpolitik erzwungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...