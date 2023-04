Der Dollar kann zu Beginn der Woche im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gesunken und hat an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen rutschte der Kurs unter 1,08 US-Dollar und wird aktuell bei 1,0794 Dollar gehandelt. Das ist etwa ein halber Cent weniger als am Freitagabend. Der Dollar kann zu Beginn der Woche im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen - auch dem Franken. Mit Kursen von 0,9186 nimmt das Dollar/

Den vollständigen Artikel lesen ...