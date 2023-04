Produktionsunterbrüche in der Automobilindustrie sowie markant höhere Kosten belasteten das Ergebnis.Niederwangen - Der Autozulieferer Adval Tech ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Produktionsunterbrüche in der Automobilindustrie sowie markant höhere Kosten belasteten das Ergebnis. Die Gesamtleistung stieg laut Mitteilung vom Montag im vergangenen Geschäftsjahr zwar um 9,8 Prozent auf 187,4 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA halbierte sich dagegen auf 8,3...

Den vollständigen Artikel lesen ...