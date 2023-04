DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben am Sonntag eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Ein Vertreter des saudiarabischen Energieministeriums erklärte, es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme, die darauf abzielt, die Stabilität des Ölmarktes zu unterstützen". Neben Saudi-Arabien kündigten auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Algerien und der Oman Produktionskürzungen an, die sich von Mai an bis Ende 2023 auf insgesamt mehr als eine Million Barrel pro Tag belaufen werden. Russland kündigte an, seine im März beschlossene Drosselung der Ölproduktion um 500.000 Barrel am Tag bis Jahresende beizubehalten. Moskau hatte diesen Schritt im Februar als Reaktion auf westliche Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs angekündigt und später zunächst bis Ende Juni verlängert. Die Opec+-Gruppe, die aus Opec-Ländern unter Führung von Saudi-Arabien sowie Russland und neun weiteren Partnerländern besteht, hatte bereits im Oktober beschlossen, von November an ihre Produktion um zwei Millionen Barrel pro Tag zu drosseln. Die Entscheidung traf auf den Widerstand der US-Regierung, welche die Opec+-Gruppe zu einer Erhöhung ihrer Produktion drängt. Die jüngste Entscheidung signalisiert die feste Absicht, die Preise zu stützen, auch wenn der Westen auf eine Rezession zusteuert, heißt es von TD Securities. Ole Hansen, Chef-Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, sagte, die Ankündigung komme "aus heiterem Himmel". Für die Ölpreise WTI und Brent geht es um jeweils 4,9 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cropenergies AG, Jahresergebnis

- DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

- DE/Südzucker AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

BBVA: 0,31 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-CH 08:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,4% gg Vj -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,0 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,7 zuvor: 47,4 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 44,4 1. Veröff.: 44,4 zuvor: 46,3 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,1 1. Veröff.: 47,1 zuvor: 48,5 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 49,3 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,3 zuvor: 47,3 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.761,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.127,00 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.222,50 -0,6% Nikkei-225 28.184,97 +0,5% Schanghai-Composite 3.290,78 +0,5% Hang-Seng-Index 20.314,19 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 135,79 -41 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.628,84 +0,7% DAX-Future 15.814,00 +0,8% XDAX 15.658,48 +0,8% MDAX 27.662,94 +0,7% TecDAX 3.325,26 +0,0% EuroStoxx50 4.315,05 +0,7% Stoxx50 3.941,10 +0,7% Dow-Jones 33.274,15 +1,3% S&P-500-Index 4.109,31 +1,4% Nasdaq-Comp. 12.221,91 +1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,20 +83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Ölpreisanstieg könnte im DAX am Montag Gewinnmitnahmen auslösen. "Der niedrige Ölpreis war zuletzt sicherlich einer der Treiber am Aktienmarkt und hat zugleich die Hoffnungen auf einen Inflationsrückgang gestützt", so Thomas Altmann von QC Parterns: "Diese Unterstützung fällt jetzt weg", warnt er. Mit der Drosselung der Fördermenge dürften auch die Befürchtungen über eine längerfristig hohe Inflationsrate neuen Raum bekommen. Zwar könnte zum Monatsanfang auch noch frisches Geld an den Markt fließen und die Kurse stützen. Dem steht aber der starke Anstieg vom Freitag gegenüber, mit Fondskäufen zum Quartals-Ultimo: "Nach dem starken ersten Quartal mit dem Window-Dressing am Freitag sollten Gewinnmitnahmen nicht überraschen", so auch ein weiterer Marktteilnehmer.

Rückblick: Mit Fondskäufen zum Quartalsende haben die europäischen Aktienmärkte ihre Kursgewinne am Freitag weiter ausgebaut. Der Euro-Stoxx-50 markierte zeitweise sogar ein neues Jahreshoch,. "Nach dem exzellenten ersten Quartal wollen die Fonds eine möglichst hohen Aktienquote ausweisen", sagte ein Händler. Der Euro-Stoxx-50 hat seit Jahresbeginn etwa 14 Prozent gewonnen, der DAX 12 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung auch von neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China, die besser ausgefallen sind als erwartet. Und in den USA hat sich der Preisauftrieb weiter verlangsamt, wie der Preisdeflator in den Konsumausgaben zeigte. Von der Preisfront in Europa gibt es nach wie vor keine durchgreifende Entspannung. Bei den Stoxx-Branchenindizes schlossen fast alle mehr oder weniger deutlich im Plus. Ausnahme war der Stoxx-Index der Bankaktien, der 0,4 Prozent verlor: "Ganz ausgestanden sind die Turbulenzen in der Branche noch nicht", so ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

Größter DAX-Gewinner waren Adidas, die mit einer Roadshow in den USA 5 Prozent gewannen. Auf der anderen Seite gerieten Sartorius mit einer Milliarden-Übernahme in Frankreich unter Druck und verloren 5,5 Prozent. In der zweiten Reihe des deutschen Markts ging es mit Jungheinrich um 7,9 Prozent nach unten. Die Jahreszahlen wurden im Handel zwar als gut bezeichnet, aber es mache sich Margendruck bemerkbar. Nordex konnten sich mit 0,2 Prozent Minus knapp behaupten, nach einem verhaltenen Ausblick. Als "überraschend positiv" werteten Händler den Ausblick von Knaus Tabbert (+4,6%).

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt folgte der Wall Street etwas nach oben. Einzelwerte blieben unauffällig.

USA - AKTIEN

Fest - Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten zeigten einen leichten Rückgang. Zudem haben sich die US-Verbraucher mit Ausgaben etwas zurückgehalten. "Das zeigt, dass die aggressiven Zinserhöhungen wirken", so ein Marktteilnehmer zu den niedrigeren Ausgaben. Bei den Einzelwerten ging es für die Blackberry-Aktie um 14,3 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hatte, die hinter den Umsatzerwartungen des Marktes zurückblieben. Blackberry wiederholte, dass das Cybersecurity-Geschäft "eine Reihe von großen Regierungsaufträgen in spätere Quartale verschoben hat", sagte aber, sie sei "zuversichtlich", dass sie im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen würden. Es sei mit einem höheren Umsatz aus dem Segemnet Internet der Dinge zu rechnen. Derweil hat TD Securities die Aktie hochgestuft. Metropolitan Bank erholten sich um 33 Prozent. Im regulären Handel am Vortag war der Kurs nachrichtenlos um 28 Prozent eingeknickt. Die New Yorker Bank hatte darauf reagiert und mitgeteilt, finanziell solide aufgestellt zu sein. Für die Titel von Nikola ging es um weitere 14,3 Prozent nach unten, nachdem die Aktie bereits auf einem Rekordtief aus dem regulären Vortageshandel gegangen war. Der Elektro-Lkw-Hersteller hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt, wodurch ihm rund 200 Millionen Dollar zufließen sollen. Tesla steigerten sich um 6,3 Prozent. Die Analysten von CFRA gehen davon aus, dass der Elektroautohersteller bei den Quartalsauslieferungen wahrscheinlich den Konsens eher übertreffen als unterbieten wird. CFRA erhöht den Wert auf "Strong Buy".

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,04 -9,4 4,13 -38,4 5 Jahre 3,59 -9,7 3,68 -41,5 7 Jahre 3,54 -7,6 3,62 -42,6 10 Jahre 3,48 -7,3 3,55 -40,2 30 Jahre 3,66 -7,9 3,74 -31,4

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen vor dem Hintergrund einer weiter nachlassenden Inflation nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 7,3 Basispunkte auf 3,48 Prozent. Vor der Bekanntgabe der Inflationsdaten hatte sie bei 3,55 Prozent gelegen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.