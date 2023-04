The following instruments on XETRA do have their first trading 03.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.04.2023Aktien1 DK0010305077 Ennogie Solar Group A/S2 SE0007439633 Vimab Group AB3 US03209T2087 Ampio Pharmaceuticals Inc.4 US65337A1043 NEXT PLC ADR5 US42309B4023 micromobility.com Inc.6 CA55377Y1043 MTB Metals Corp.7 BMG7947V2045 Seacrest Petroleo Bermuda Ltd.Anleihen1 XS2608828641 Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.2 DE000BLB9T56 Bayerische Landesbank3 US44891CCD39 Hyundai Capital America4 US44891CCE12 Hyundai Capital America5 DE000LB3PF78 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB3PF03 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB3PEZ4 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB3PF60 Landesbank Baden-Württemberg9 US548661ES28 Lowe's Companies Inc.10 DE000NLB4Q91 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB4Q59 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 US69371RS496 Paccar Financial Corp.13 US039482AE41 Archer Daniels Midland Company14 US44891CCB72 Hyundai Capital America15 US548661EP88 Lowe's Companies Inc.16 US548661ER45 Lowe's Companies Inc.17 US64952XEX57 New York Life Global Funding18 US694308KK29 Pacific Gas & Electric Company19 DE000A351K90 PCC SE20 XS2607381436 Securitas Treasury Ireland DAC21 US927804GL27 Virginia Electric & Power Co.22 US927804GK44 Virginia Electric & Power Co.23 US958667AE72 Western Midstream Operating L.P.24 DE000HLB46Z5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB46V4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 US548661EQ61 Lowe's Companies Inc.