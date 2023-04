Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen BankInvest - name change of sub-funds

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 4 April 2023. ISIN: DK0061271426 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Glob Akt Bæredygtig Udvikl A ----------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Globale Akt Ansvarlig Udvik A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIGABUA ----------------------------------------------------------------- New short name: BAIGAAUA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 198722 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061271699 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest GlobAkt Bæredygtig Udv Akk. A ----------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Glob Akt Ansvarlig Udv Akk A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIGABUAKKA ----------------------------------------------------------------- New short name: BAIGAAUAA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 198721 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061295870 ---------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Glob Obl Bæredygtig Udvikl A ---------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Glob Obl Ansvarlig Udv A ---------------------------------------------------------------- Short name: BAIGOBUA ---------------------------------------------------------------- New short name: BAIGOAUA ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 206731 ---------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061296175 ---------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Glob Obl Bæredygt Udv Akk. A ---------------------------------------------------------------- New name: BankInvest Glob Obl Ansvarlig Udv Akk A ---------------------------------------------------------------- Short name: BAIGOBUAKKA ---------------------------------------------------------------- New short name: BAIGOAUAA ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 206732 ---------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66