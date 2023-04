Düsseldorf (ots) -"Gloria - Deutscher Kosmetikpreis" noch glamouröser:Stefanie Powers zu Gast auf dem pinkfarbenen Teppich in DüsseldorfSamstagabend traf sich Deutschlands professionelle Beauty-Szene in Düsseldorf zur Verleihung von Gloria - Deutscher Kosmetikpreis. Darunter viele deutsche prominente Gesichter und Hollywood-Schauspielerin Stefanie Powers.Nach einer Road-Show im Jahre 2020, dem pandemiebedingten Ausfall des Deutschen Kosmetikpreises 2021 und einer "light Version" in 2022 präsentierte sich Gloria gestern Abend wieder in vollem Glanz: Mit neuen Kategorien, mehr Promis und extra Glamour aus Hollywood.Bereits zum neunten Mal trafen sich die Profis der Dienstleistungskosmetik zur festlichen Award-Verleihung "Gloria- Deutscher Kosmetikpreis" in fünf neuen Kategorien. Ein Novum: In diesem Jahr konnten alle Fans der Veranstaltung die Preisverleihung zusätzlich LIVE über den Kosmetik International Instagram-Account verfolgen und sich über Handy oder Laptop von der glamourösen Atmosphäre anstecken lassen.Jede Kategorie wurde durch einen prominenten Laudator geehrt. Dagmar Wöhrl, Natascha Ochsenknecht, Sabine Postel, Anja Kling und Jorge Gonzales überreichten die begehrten Trophäen persönlich an die glücklichen Gewinnerinnen, um sie für ihre jeweils herausragende Leistung zu würdigen.Die Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an:Lisa und Andrea Tetzner (Kosmetikstudio Pour le Pur) in der Kategorie Klassische KosmetikMonika Gruber (Kings & Queens Company Nürnberg) in der Kategorie Innovativstes InstitutskonzeptKatja Radtke (bellapelle) in der Kategorie Medical BeautyKathrin Weise-Walhöfer (Kathrin Walhöfer Kosmetik) in der Kategorie Charity - Kosmetik hilftCaroline Conrad (Caroline Conrad Naturkosmetik) in der Kategorie: NaturkosmetikFür extra Glamour sorgte die US-amerikanische Schauspielerin Stefanie Powers, die jede Menge Hollywood Feeling auf den pinkfarbenen Gloria Teppich brachte. Bekannt aus der Erfolgsserie "Hart aber Herzlich" konnte die sympathische Darstellerin eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie auch mit ihren nunmehr 80 Jahren nicht an Ausstrahlung und Schönheit eingebüßt hat.Aber auch Stars wie Marie Luise Marjan, Eva Habermann und Pippi Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson sorgten für eine hohe Promidichte und verliehen der beliebten Veranstaltung noch mehr Glanz. Gewohnt charmant moderierte Frauke Ludowig den Abend - ebenfalls eine Beauty Ikone der deutschen TV-Landschaft.Veranstaltet wurde "Gloria - Deutscher Kosmetikpreis" von KOSMETIK international und der BEAUTY DÜSSELDORF, unterstützt von renommierten Unternehmen und Marken aus der Dienstleistungs-Kosmetikindustrie. Die Sponsoren waren in diesem Jahr: Biodroga, Charlotte Meentzen, Dr. Belter Cosmetic, Gertraud Gruber Kosmetik, Guinot, Jean d'Arcel, Klapp Cosmetics, Malu Wilz Beauté, Maria Galland, QMS Medicosmetics, La mer Cosmetics, inspira: cosmetics."Gloria ist in vollem Glanz zurück!", freut sich Christian Schikora, Geschäftsführer von KOSMETIK international. "Nach der Pandemie und Gloria Light bietet die Veranstaltung jetzt wieder den festlichen Rahmen, den die Heldinnen und Helden der Beauty Branche verdienen: feierlich glamourös und mit viel Awareness. An dieser Stelle möchte ich mich daher auch bei unseren Partnern, Sponsoren und allen Akteuren, die dieses Event erst möglich machen, bedanken. Unseren glücklichen Gewinnerinnen gratuliere ich von Herzen."Pressekontakt:AGENCYCALL Mätzler GmbHFalkenried 73 | 20251 HamburgPHONE. +49 (0)40-4134568-0MAIL. hello@agencycall.deOriginal-Content von: Gloria Deutscher Kosmetikpreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162989/5478109