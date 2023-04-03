BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 217 (220) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 165,70 (162,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR 1&1 AUF 14,50 (20) EUR - 'KAUFEN'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 34,40 (34,60) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 188 (182) EUR - 'OVERWEIGHT'LBBW SENKT ZIEL FÜR W&W AUF 22 (23) EUR - 'KAUFEN'MORGAN STANLEY NIMMT SIEMENS ENERGY MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 33,2 EUR BARCLAYS HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'OVERWEIGHT'(EQUAL WEIGHT) - ZIEL 3250 (2900) PBARCLAYS SENKT ARCELORMITTAL AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 31 (37) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 17 (17,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7800 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...