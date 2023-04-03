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WKN: 872318 ISIN: SE0000106270 Ticker-Symbol: HMSB 
Tradegate
03.04.23
09:50 Uhr
13,226 Euro
+0,066
+0,50 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
OMX Stockholm 30
1-Jahres-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,28813,30010:00
13,28613,30010:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANZ
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE213,20+0,19 %
H&M HENNES & MAURITZ AB13,226+0,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC70,78+0,54 %
SIEMENS AG148,04-0,82 %
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