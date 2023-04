Burkhalter Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2022 überaus erfolgreich ab UBS dürfte im Zuge der CS-Übernahme weltweit rund 20 bis 30% der Stellen abbauen (Sonntagszeitung) Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher: Bankenvertrauenskrise noch lange nicht vorbei (FT) Daldrup & Söhne AG: Konzern-EBIT-Marge 2022 bei 5,5%, Gesamtleistung erreicht rund EUR 36 Mio Commerzbank will Ende 2023 neue Strategie präsentieren (HB) Compleo Charging Solutions AG: Planmäßige Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung Ecotel Communication: Einbringung der 100%-Beteiligung an der nacamar GmbH in die Uplink Digital GmbH Jungheinrich-Chef Lars Brzoska: "Wir legen jetzt den Fokus auf die USA", Interview (HB) Thyssenkrupp nimmt Verkauf der U-Boot- und Marine-Sparte wieder auf (FT) ...

