Nach einer starken letzten Märzwoche zeichnet sich zum Start in den April ein schwacher Handelstag am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX -0,08% wurde am Morgen rund 0,1 Prozent schwächer bei 15.610 Zähler taxiert. Folgende Themen könnten den die Kursentwicklungen zum Wochenauftakt beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetZum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben die Kurse an den US-Aktienmärkten ...

