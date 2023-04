Platzierungsergebnis - IuteCredit hat mit der Aufstockungs-Emission für die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (WKN: A3KT6M) insgesamt 40 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der 11%-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. 23,3 Mio. Euro wurden über das Umtauschnagebot an die Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 eingesammelt, die restlichen 16,7 Mio. Euro wurden über Neuzeichnungen generiert. Der Ausgabekurs für die Aufstockung wurde dabei final auf 96,5 % festgelegt, was ...

