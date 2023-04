DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Saudi-Arabien und andere Ölförderländer drosseln ihre Produktion

Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben am Sonntag eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Ein Vertreter des saudiarabischen Energieministeriums erklärte, es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme, die darauf abzielt, die Stabilität des Ölmarktes zu unterstützen". Neben Saudi-Arabien kündigten auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Algerien und der Oman Produktionskürzungen an, die sich von Mai an bis Ende 2023 auf insgesamt mehr als eine Million Barrel pro Tag belaufen werden.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im März gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,0 (Februar: 51,6) Punkte.

Tankan: Stimmung unter großen japanischen Herstellern erneut schlechter

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis März zum fünften Mal in Folge verschlechtert. Der Hauptindex für die Stimmung lag bei +1, verglichen mit +7 im Dezember, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Hintergrund des schlechteren Umfrageergebnisses seien die steigenden Rohstoff- und Energiekosten und die Besorgnis über die weltweite Konjunkturabkühlung. Ökonomen hatten mit einem Stand von +4 gerechnet.

Habeck sieht Wasserstoffheizungen als Ausnahme in der Wärmewende

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Wasserstoffheizungen in der geplanten Wärmewende lediglich als Ausnahmen. Er sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass der Einbau von Wasserstoffheizungen den Einbau eines Wasserstoffnetzes voraussetze. "Ich halte das nur für die absolute Ausnahme, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren", sagte Habeck.

Finnlands Regierungschefin Marin räumt Niederlage bei Parlamentswahl ein

Bei der Parlamentswahl in Finnland sind die Sozialdemokraten von Amtsinhaberin Sanna Marin abgewählt worden. "Glückwünsche an den Wahlsieger, Glückwünsche an die Nationale Koalition, Glückwünsche an die Partei Die Finnen. Die Demokratie hat gesprochen", sagte die 37-jährige Regierungschefin am Sonntagabend vor Anhängern ihrer Partei und räumte ihre Niederlage ein. Der Vorsitzende der Nationalen Koalition, Petteri Orpo, sprach von einem "großen Sieg" seiner Partei.

Berliner CDU und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag

Sieben Wochen nach der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben sich CDU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die dreieinhalbwöchigen Verhandlungen wurden am Sonntagabend abgeschlossen, wie ein CDU-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die beiden Parteien wollen den Koalitionsvertrag am Montag in Berlin vorstellen.

Schweizer Bundesanwaltschaft leitet Ermittlungen zu Credit-Suisse-Übernahme ein

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Skandalbank Credit Suisse (CS) durch die Großbank UBS Ermittlungen eingeleitet. "Die Bundesanwaltschaft hat die Medienberichterstattung über die Vorgänge der vergangenen Tage rund um die CS zur Kenntnis genommen und eine Lagebeurteilung mit allen involvierten internen Bereichen vorgenommen", teilte die Behörde am Sonntag mit.

Faeser will Gesetzesänderungen zur Abwehr von Cyber-Angriffen vornehmen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, angesichts einer hohen Gefährdungslage im Bereich der Cybersicherheit infolge des Ukraine-Krieges zwei Verfassungsänderungen vorzunehmen. "Wir planen eine Grundgesetzänderung, damit das Bundeskriminalamt (BKA) Gefahren durch schwere Cyberangriffe abwehren kann", sagte Faeser dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das BKA habe "eine herausragende Expertise" und arbeite "weltweit hervorragend vernetzt zusammen, etwa bei Ermittlungen gegen Darknet-Plattformen".

Nachwahlbefragungen: Konservative und Liberale bei Wahl in Bulgarien gleichauf

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien haben sich Konservative und Liberale am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wie aus Nachwahlbefragungen hervorging, kamen sowohl die konservative Gerb-Partei von Bojko Borissow als auch die liberale und pro-westliche Reformpartei PP von Kiril Petkow auf etwa 25 bis 26 Prozent der Stimmen. Sollten sich diese Prognosen zur fünften bulgarischen Parlamentswahl binnen zwei Jahren bestätigen, wird die Bildung einer stabilen Regierung eine knifflige Aufgabe.

Milatovic gewinnt laut Hochrechnung Präsidentschaftswahl in Montenegro

Montenegros Ex-Wirtschaftsminister Jakov Milatovic hat laut einer Hochrechnung die Stichwahl um das Präsidentenamt in dem Balkanstaat mit deutlichem Vorsprung gewonnen. "Ich gratuliere dem neuen Präsidenten Jakov Milatovic", sagte Ana Nenezic, die Chefin der auf Wahlforschung spezialisierten Organisation Cemi, am Sonntagabend. Nach ihren Angaben sicherte sich der 36-jährige Milatovic von der Bewegung Europa Jetzt 60 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den 61-jährigen Amtsinhaber Milo Djukanovic durch.

Israelische Regierung gibt grünes Licht für Schaffung einer "Nationalgarde"

Die israelische Regierung hat die Schaffung einer Nationalgarde für den rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir sowie das Budget für diesen Schritt gebilligt. Die Befugnisse der neuen Truppe würden von einem Komitee festgelegt, dem alle Sicherheitsbehörden angehörten, erklärte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonntag. Es werde der Regierung innerhalb von 90 Tagen seine Empfehlungen vorlegen, ob die Polizei "oder eine andere Einrichtung" für die Einheit zuständig sein soll.

Trump will sich nach Anklageverlesung am Dienstag in Florida äußern

Nach der historischen Anklageerhebung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump will der Ex-Staatschef am kommenden Dienstagabend eine Erklärung abgeben. Wie Trump am Sonntag ankündigte, wird er sich von seiner Privatresidenz Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida aus um 20.15 Uhr (Ortszeit, 02.15 Uhr MESZ) äußern.

Ex-Gouverneur von Arkansas will bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Der republikanische Ex-Gouverneur des US-Bundesstaats Arkansas, Asa Hutchinson, will bei der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten. "Ich werde für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren", sagte der 72-Jährige am Sonntag im US-Fernsehsender ABC. Er wolle eine Alternative zum angeklagten Ex-US-Präsidenten Donald Trump bieten, denn dieser müsse sich auf seinen Prozess konzentrieren.

Pariser stimmen mit großer Mehrheit für Verbot von Leih-E-Rollern

Die Einwohner von Paris haben am Sonntag mit überwältigender Mehrheit für ein Verbot von Leih-E-Rollern in der französischen Hauptstadt gestimmt. Fast 90 Prozent der Abstimmungsteilnehmer sprachen sich dafür aus, die Leihgeräte von den Pariser Straßen zu verbannen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte angekündigt, sich nach dem Votum zu richten, auch wenn das Ergebnis der Befragung rechtlich nicht bindend ist.

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise März +2,94% gg Vorjahr (Feb: +3,09%)

JAPAN

Kfz-Absatz März +15,7% gg Vorjahr

SCHWEIZ

März Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

März Verbraucherpreise +2,9% (PROGNOSE: +3,2%) gg Vorjahr

