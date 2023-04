FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Anstieg der Ölpreise hat den Dax zum Auftakt in das zweite Quartal zunächst gebremst. Nach einer starken letzten Märzwoche kam das deutsche Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten am Montag mit plus 0,06 Prozent auf 15 638,54 Punkte kaum vom Fleck. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,28 Prozent auf 27 585,61 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um moderate 0,13 Prozent auf 4320,46 Punkte zu.

Im Fokus steht zu Beginn der verkürzten Osterwoche der Ölmarkt, nachdem die Öl-Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Förderung angekündigt hatte. Dadurch erhielten die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Zinserhöhungen durch die Notenbanken "einen kräftigen Dämpfer", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Denn rund um den Globus seien es vor allem die fallenden Energiepreise gewesen, die den Abwärtstrend in den Inflationsraten eingeläutet hatten. "Gerade für Europa wären steigende Preise für Öl und Gas ein mittelschweres Problem, da sie zusätzlich zur drohenden Lohn-Preis-Spirale weiteren Inflationsdruck erzeugen dürften."/ck/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145