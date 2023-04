Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) zeigt wieder regionale Stärke. Am Donnerstag konnte eine tolle Nachricht veröffentlicht werden. Denn in Folge der Corona Pandemie wurden 2020 die Bergbaurechte der Porgera Mine nicht verlängert. Doch Barrick Gold konnte mit seiner lokalen Betreibergesellschaft nun einen Durchnruch erzielen. Die Regierung von Papua-Neuguinea, Barrick Niugini Limited und New Porgera Limited haben eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Betriebs der Goldmine Porgera unterzeichnet. ...

