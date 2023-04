Pyrum kommt weiterhin mit großen Schritten voran. der Spezialist für das ökonomische und ökologische Recyceln von Altreifen hat nun einen weiteren sinnvollen Deal mit Mercedes-Benz abgeschlossen. So erhalten die Saarländer für ihr Werk in Dillingen künftig jährlich mehrere hundert Tonnen Altreifen aus dem Mercedes-Benz Gebrauchtteilecenter.Das unter anderem daraus von Pyrum erzeugte Pyrolyseöl wird anschließend an den Partner BASF geliefert. Der weltgrößte Chemiekonzern produziert daraus wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...