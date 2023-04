FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursrally von Energiekontor hat nach über 17 Prozent Plus in vier Handelstagen am Montag die 50-Tage-Linie erreicht. Die Papiere des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks erholten sich nach schwachem Jahresstart mit knapp über 70 Euro auf das höchste Niveau seit sechs Wochen.

Analyst Simon Jouck von Hauck & Aufhäuser traut ihnen mit seinem leicht aufgestockten Kursziel von 134 Euro sogar neue Rekorde zu. Der bisherige Höchststand lag im August 2022 knapp über 102 Euro. Jouck sprach von herausragenden Geschäftszahlen für 2022 und einem über den Erwartungen liegenden Ausblick auf 2023 bei weiter wachsender Projektpipeline.

Auch Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler ist mit seinem Kursziel von 121 Euro optimistisch. Er rechnet mit einer Fortsetzung des zweistelligen Wachstums.