Basler Kantonalbank

Basler Kantonalbank erhöht Zinssätze für Spar- und Vorsorgekonten



03.04.2023





Die Basler Kantonalbank (BKB) erhöht per 1. Mai 2023 die Zinssätze auf Spar- und Vorsorgekonten. Besonders für sicherheitsorientierte Kundinnen und Kunden ist damit das Sparen bei der BKB, wo Stabilität und langfristiges Denken im Vordergrund stehen, wieder attraktiv. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am 23. März 2023 eine weitere Erhöhung des Leitzinses bekannt gegeben. Die BKB reagiert auf diese Anpassung und erhöht per 1. Mai 2023 die Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten auf bis zu 1,00 %. «Mit diesem Schritt machen wir das Sparen wieder attraktiver und wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden im Vermögensaufbau und in der Altersvorsorge. Und weil wir mit unserer erstklassigen Bonität und hohen Eigenmittelausstattung sehr solide dastehen, ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden vor allem auch eine langfristig sichere Geldanlage.», so Basil Heeb, CEO der BKB. Die Zinskonditionen sind online auf der Website der BKB publiziert: Zinssätze für Privatkunden

Zinssätze für Geschäftskunden Medienmitteilung (PDF)

