DJ MÄRKTE EUROPA/Energiewerte gefragt - Ölpreise ziehen kräftig an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die europäischen Börsen am Montag zur Eröffnung. Der DAX bröckelt geringfügig ab um 11 auf 15.617 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 2 Punkte auf 4,313 Punkte. Allerdings könnte der kräftige Ölpreisanstieg im Verlauf noch Gewinnmitnahmen auslösen, so Marktteilnehmer. Die Ölpreise steigen kräftig - Brent und WTI gewinnen jeweils gut 5 Prozent. Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben am Sonntag eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Neben Saudi-Arabien kündigten auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Algerien und der Oman Produktionskürzungen an, die sich von Mai an bis Ende 2023 auf insgesamt mehr als eine Million Barrel pro Tag belaufen werden.

Gewinner sind die Öl- und Gaswerte, deren Stoxx-Branchenindex 3,8 Prozent gewinnt. Auf der anderen Seite hält der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Minus von 1,2 Prozent die Rote Laterne in Europa.

Siemens Energy an der DAX-Spitze - Vestas stützt

DAX-Gewinner Nummer eins sind Siemens Energy mit einem Plus von 4,0 Prozent. Sie profitieren von Vestas, mit denen es um 2,1 Prozent nach oben geht. Die Aktien profitieren von deutlich stärkeren Einschätzungen ihrer Auftragseingänge zum ersten Quartal. So stellen die Analysten der Citi fest, dass die gemeldeten Aufträge bei 3 Gigawatt lägen. Damit liege der Auftragseingang um mehr als 30 Prozent über den Umsatzerwartungen im Visible-Alpha-Konsens. Die größte Order darin sei vergangene Woche der Auftrag aus Brasilien gewesen.

Hinter Siemens Energy steigen Deutsche Bank um 3,0 Prozent und Commerzbank um 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Deutsche Post um 1,5 Prozent, Sartorius um 1,5 Prozent und Infineon um 0,7 Prozent. Im MDAX geben Jungheinrich weitere 3,0 Prozent ab. Im SDAX gewinnen Energiekontor mit Kurszielerhöhungen verschiedener Häuser 4,2 Prozent.

"Der niedrige Ölpreis war zuletzt sicherlich einer der Treiber am Aktienmarkt und hat zugleich die Hoffnungen auf einen Inflationsrückgang gestützt", so Thomas Altmann von QC Partners: "Diese Unterstützung fällt jetzt weg", warnt er. Mit der Drosselung der Fördermenge dürften auch die Befürchtungen über eine längerfristig hohe Inflationsrate neuen Raum bekommen.

Zwar könnte zum Monatsanfang auch noch frisches Geld an den Aktienmarkt fließen und die Kurse stützen. Dem steht aber auch der starke Anstieg vom Freitag gegenüber, mit Fondskäufen zum Quartals-Ultimo: "Nach dem starken ersten Quartal mit dem Window-Dressing am Freitag sollten Gewinnmitnahmen nicht überraschen", so auch ein weiterer Marktteilnehmer. Und ein Marktanalyst meint, mit dem Ölpreisanstieg im Nacken könnte der DAX nun Richtung Gap zwischen 15.424 und 15.342 Punkten bröckeln.

US-Dollar steigt nur leicht

Im G10-Universum ist neben der norwegischen Krone vor allem der US-Dollar der Gewinner. "Anders als in den 1970ern und 1980ern ist die US-Volkswirtschaft mittlerweile Netto-Exporteur von Energie, direkt und mittels Export energieintensiver Exportgüter", so die Commerzbank. Der Euro löst sich allerdings schon wieder vom Tagestief, er fällt noch um 0,1 Prozent auf 1,0828 Dollar. Daneben legen mit den Ölpreisen auch die Renditen in der Eurozone wieder zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.313,08 -0,0% -1,97 +13,7% Stoxx-50 3.948,80 +0,2% 7,70 +8,1% DAX 15.617,41 -0,1% -11,43 +12,2% MDAX 27.446,43 -0,8% -216,51 +9,3% TecDAX 3.310,21 -0,5% -15,05 +13,3% SDAX 13.115,23 -0,3% -40,02 +10,0% FTSE 7.670,03 +0,5% 38,29 +2,4% CAC 7.335,68 +0,2% 13,29 +13,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,34 +0,05 -0,23 US-Zehnjahresrendite 3,53 +0,07 -0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Uhr Fr, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0828 -0,1% 1,0793 1,0866 +1,2% EUR/JPY 144,60 +0,1% 143,96 144,50 +3,0% EUR/CHF 0,9939 +0,2% 0,9916 0,9922 +0,4% EUR/GBP 0,8796 +0,0% 0,8786 0,8785 -0,6% USD/JPY 133,51 +0,2% 133,52 132,99 +1,8% GBP/USD 1,2311 -0,2% 1,2283 1,2370 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,8899 +0,3% 6,8967 6,8689 -0,6% Bitcoin BTC/USD 27.930,40 -0,4% 27.722,28 28.583,59 +68,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,74 75,67 +5,4% +4,07 -0,9% Brent/ICE 84,09 79,89 +5,3% +4,20 -0,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,67 47,84 -0,4% -0,18 -39,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,45 1.969,18 -0,5% -9,73 +7,4% Silber (Spot) 23,75 24,11 -1,5% -0,36 -0,9% Platin (Spot) 988,80 994,20 -0,5% -5,40 -7,4% Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,6% -0,03 +6,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

April 03, 2023 03:41 ET (07:41 GMT)

