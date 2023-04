Cenit macht 2022 einen Umsatz von 162,15 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 11,0 Prozent. Das EBITDA legt um 5,8 Prozent auf 11,94 Millionen Euro zu. Beim EBIT liegt das Plus bei 1,1 Prozent, operativ werden 6,31 Millionen Euro verdient. Je Aktie steigt das Ergebnis von 0,51 Euro auf 0,75 Euro an. Der Auftragsbestand verbessert sich zum Jahresende ...

