NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Markt unterschätze das Ausmaß der Veränderungen, den die Investitionspläne in Erneuerbare Energien in den USA und Europa mit sich bringen dürften, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der guten Renditeaussichten dürfte der Energiekonzern seine langfristigen Ertragsziele auf dem Kapitalmarkttag im November anheben. Allerdings müsse RWE die recht unterschiedlichen Kapitalkosten im Portfolio angehen. Zudem rechnet er mit rückläufigen Gewinnen bis 2026 im nicht regulierten Bereich, etwa bei Braunkohle und Kernkraft./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007037129