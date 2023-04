Aker BP ASA und OMV (Norge) AS haben eine Kooperationsvereinbarung zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS - carbon capture and storage) abgeschlossen und eine Lizenz gemäß CO2-Speichervorschriften auf dem norwegischen Kontinentalschelf erhalten. Die Lizenz befindet sich in der norwegischen Nordsee und wird den Namen "Poseidon" tragen. Aker BP ist zu 60 % und OMV (Norge) AS zu 40 % an der Lizenz beteiligt, die von Aker BP betrieben wird. Die Lizenz ist mit einem Arbeitsprogramm verbunden, das eine 3D-Seismik und eine Entscheidung über Bohrung oder Aufgabe bis 2025 vorsieht. Die Poseidon-Lizenz könnte die Speicherung von mehr als 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ermöglichen. Geplant ist die Injektion von CO2, das von mehreren identifizierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...