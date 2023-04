Die Immofinanz trennt sich von einem Wiener Bürohaus. Real-Treuhand Immobilien hat für die RLB OÖ das Bürogebäude "Bureau am Belvedere" von der Immofinanz erworben. Die Transaktion wurde von der EHL Invest Consulting vermittelt. Das Objekt verfügt über ca. 9.000 m² Nutzfläche, davon ca. 8.660 m² Büro und knapp 300 m² Lager, und ist vollständig vermietet. In der hauseigenen Tiefgarage gibt es zudem 104 Stellplätze. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. "Nach Verkäufen im Volumen von rund 166 Mio. Euro im Vorjahr ist die aktuelle Transaktion in Wien ein weiterer Fortschritt bei der Umsetzung unserer Portfoliostrategie. Der Verkauf ist zudem ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...