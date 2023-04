Dongguan Jianhui Paper Co., Ltd. hat eine neue Andritz-Produktionslinie für mechanische Faserstoffe mit dem weltweit ersten TwinFlo Prime Refiner erfolgreich in Betrieb genommen. Der neu entwickelte TwinFlo Prime optimiert laut Andritz dank verbesserter Mahlspalteinstellung den Stofffluss zu jeder Mahlzone. Dies verhindert den Verschleiß der Mahlplatten und führt so zu einer längeren Plattenstandzeit bei geringeren Wartungskosten. Li Guihua, President, Dongguan Jianhui Paper: "Mit dem TwinFlo Prime und der neuen Andritz-Produktionslinie für mechanische Faserstoffe haben wir ein hohes Maß an Flexibilität bei der Verwendung von Rohmaterialien und der produzierten Faserqualität erreicht. Dies hilft uns, unser Kartongeschäft weiter ...

