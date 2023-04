Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, veröffentlichte heute die Ergebnisse einer Studie der Enterprise Strategy Group (ESG). Darin untersuchte ESG, wie leitende Angestellte in Europa und den USA im aktuellen makroökonomischen Klima mit Technologie-Investitionen umgehen. Der von Foxit in Auftrag gegebene Bericht mit dem Titel "Balancing Tech Investment and Cost Cutting in the Face of Macroeconomic Uncertainty" (dt.: Ausgleich von Technologieinvestitionen und Kostensenkungen im Angesicht makroökonomischer Unsicherheit) zeigt, dass Führungskräfte angesichts steigender Inflation und Zinssätze sowie einer sich abschwächenden Weltwirtschaft die Ausgaben für Technologie reduzieren wollen.Der Bericht stützt sich auf die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 500 VP- und C-Suite-Führungskräften in Nordamerika und Europa und zeigt, dass Führungskräfte Kostensenkungen priorisieren, um die Rentabilität zu erhalten und extremere Maßnahmen wie Entlassungen zu vermeiden. Die Umfrage wurde im November des vergangenen Jahres durchgeführt.Über 70 % wollen bei Software-Ausgaben sparenDie Umfrage ergab, dass die Führungskräfte der Unternehmen über die derzeitige wirtschaftliche Lage äußerst besorgt sind. Angesichts der hohen Zins- und Inflationsraten, die die Kosten für Waren und Dienstleistungen in die Höhe treiben, könnten die Unternehmen gezwungen sein, ihre Pläne für die Anschaffung neuer Software oder Hardware zu verwerfen. Die Befragten gaben auch an, dass sie bestehende Softwaretechnologie-Lösungen ersetzen wollen, die monopolistische Marktbedingungen genießen und Innovationen nur langsam vorantreiben. Tatsächlich gaben mehr als 70 % der Befragten an, dass kostenoptimierte Produktivitätssoftware das Ergebnis ihres Unternehmens erheblich verbessern und die Leistung steigern könnte."Die Studie gewährt uns Einblick in die Gedanken der Führungskräfte, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die makroökonomische Unsicherheit so groß ist wie seit 15 Jahren nicht mehr", so Adam DeMattia, Senior Director of Custom Research bei der Enterprise Strategy Group. "Anhand der Daten können wir nicht nur feststellen, wie besorgt die Führungskräfte sind, sondern auch, mit welchen Maßnahmen sie auf die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen reagieren."Den vollständigen Bericht finden Sie hier zum Download: https://www.foxit.com/whitepaper/2023/balancing-tech-investments-and-cost-cutting/Umfrage-Tenor: Überhöhte Preise durch Monopol-Status der PlatzhirscheZu den wichtigsten Umfrageergebnissen gehören:- Führungskräfte prognostizieren eine 61%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir im Jahr 2023 eine Rezession erleben.- 83 % der Befragten gaben an, dass der Anstieg der Zinssätze zu Kürzungen bei den Ausgaben/Wachstumsplänen geführt hat.- 71 % gaben an, dass das Innovationstempo der lange am Markt etablierten Produktivitätssoftware-Anbieter hinter dem anderer konkurrierender Anbieter und Unternehmenstechnologien hinterherhinkt.- 70 % sind der Meinung, dass die Platzhirsche unter den Anbietern von Produktivitätssoftware monopolistische Marktbedingungen genießen, die ihnen erlauben, den Kunden überhöhte Preise zu berechnen.- Obwohl die Unternehmen eine starke Präferenz für die Kürzung von Technologieausgaben haben, wird weiterhin mit einem Personalabbau gerechnet.- 38 % der Befragten erwarten, dass sie Mitarbeitende entlassen müssen. Von denjenigen, die mit Entlassungen rechnen, sagten die Führungskräfte im Durchschnitt voraus, dass etwa 40 % ihrer Mitarbeitenden betroffen sein könnten.- 74 % der Befragten glaubten, dass die Benutzer*innen für einfach zu bedienende/funktional gleichwertige Produktivitätssoftware-Alternativen empfänglich wären."Angesichts hoher Inflationsraten, konjunktureller Abschwächungen und möglicher Entlassungen müssen Unternehmen im heutigen Geschäftsumfeld jeden ausgegebenen Euro genau prüfen und rechtfertigen", so DeeDee Kato, VP of Corporate Marketing bei Foxit. "Die ESG-Umfrage unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf für Unternehmen, die eine Abkehr von überteuerten Technologie-Anbietern erwägen - gerade, wenn diese Anbieter sich weigern, ihre Preise und ihr Innovationstempo an die Bedürfnisse ihrer Kund*innen anzupassen. Bei Foxit konzentrieren wir uns darauf, unseren Kund*innen sinnvolle Vorteile zu bieten, darunter eine deutliche Senkung der Lizenzgebühren, erhebliche Einsparungen beim IT-Support, quantifizierbare Verbesserungen bei der Sicherheit und wertvolle Gewinne bei der Produktivität und User Experience der Mitarbeiter*innen."Webinar mit Forschungsleiter der ESGFoxit veranstaltet am Dienstag, den 4. April, um 19:00 Uhr (CET) ein Webinar. Darin wird Gastredner Adam DeMattia, Senior Director of Custom Research bei der Enterprise Strategy Group, die wichtigsten Ergebnisse der ESG-Studie vorstellen, einschließlich der Frage, wie Entscheidungsträger*innen im Bereich Technologie strategisch vorgehen, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten, und welche Kriterien sie bei der Festlegung von Technologieausgaben anwenden sollten. In dem Webinar wird auch erörtert, wie die Abkehr von Legacy-Software dabei helfen kann, Technologieausgaben zu senken und Initiativen zur Kostensenkung in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit umzusetzen.Anmeldung für das (englischsprachige) Webinar unter: https://www.foxit.com/webinar/2023/balancing-tech-investments-and-cost-cutting/Über Enterprise Strategy GroupDie Enterprise Strategy Group von TechTarget ist ein integriertes Technologieanalyse-, Forschungs- und Strategieunternehmen, das der globalen Technologie-Community Marktinformationen, umsetzbare Erkenntnisse und Go-to-Market-Inhaltsdienste bietet. Das Unternehmen wird zunehmend als eines der weltweit führenden Analystenunternehmen anerkannt, das Technologieanbietern dabei hilft, strategische Entscheidungen für ihre Go-to-Market-Programme auf der Grundlage von faktenbasierten, von Fachkollegen durchgeführten Untersuchungen zu treffen. TechTarget, Inc. (Nasdaq: TTGT) ist der weltweit führende Anbieter von kaufabsichtsgesteuerten Marketing- und Vertriebsdienstleistungen, die sich auf die Erzielung von Geschäftsergebnissen für Technologieunternehmen konzentrieren. https://www.techtarget.com/Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Pressekontakt:Daniel AuerPER Agency GmbH+49 30 609 805 615daniel.auer@per-agency.com