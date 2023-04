Hamburg (ots) -Innovatives Startup nun endgültig konsolidiert: Knapp über ein Jahr nach dem Erwerb des digitalen HR- und Payroll-Spezialisten vyble GmbH durch den norwegischen Human Capital Management (HCM)-Dienstleister Zalaris ASA ist das Startup nun endgültig in der Zalaris-Welt angekommen und erhält mit Arnold Altmann auch einen neuen Geschäftsführer.Im Februar 2022 konnte die ehemalige vyble AG mit Standorten in Rostock und Hamburg nach dem überraschenden Ausstieg ihres Hauptaktionärs mit Zalaris einen neuen Investor für sich gewinnen. Damit hatte vyble einen starken Partner mit umfassender Expertise für HR- und Payroll-Services auf SAP-Basis gefunden, der das Unternehmen optimal ergänzen konnte. Im ersten Schritt folgte eine Umfirmierung zur vyble GmbH.Während die cloudbasierte vyble Plattform für digitales Personalmanagement, Lohn- und Gehaltsabrechnung zunächst stabilisiert werden musste, fand zudem eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens statt. Nun sind alle Prozesse abgeschlossen und das dynamische Startup wird endgültig Teil des internationalen Zalaris-Konzerns.Ein Neuanfang auf allen EbenenUm den Neuanfang innerlich wie äußerlich abzuschließen, übernimmt Zalaris-Urgestein Arnold Altmann, der bisher als Vice President Professional Services tätig war, ab dem 01.04.2023 offiziell die Geschäftsführung der vyble GmbH."Ich freue mich, dass vyble seinen Kunden mit Hilfe von Herrn Altmann und Zalaris künftig wieder eine End-to-End-Lösung für ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung bieten kann", fasst Dr. Alexander Tiedtke, der bisherige Geschäftsführer der vyble GmbH, zusammen, der sich nach 3 ½ Jahren auf eigenen Wunsch neuen unternehmerischen Aufgaben zuwenden möchte."vyble® ist ein spannendes Produkt, das das Portfolio von Zalaris optimal erweitert", konstatiert Arnold Altmann, der sich auch noch einmal ganz ausdrücklich bei Dr. Alexander Tiedtke für dessen hervorragende Aufbauarbeit und Integrationsleistung bedankt "Ich habe schon viele Ideen, wie wir die Synergien zwischen beiden Unternehmen in Zukunft bestmöglich nutzen können, um vyble erfolgreich weiter wachsen zu lassen."Über vyble®reinventing payroll. vyble® ist der neue Payroll-Standard in Deutschland. Mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Kern wird das gesamte HR-Management mit Hilfe intelligenter Algorithmen automatisiert und damit zum Vorteil von Arbeitgebern und deren Arbeitnehmern realisiert. Zu den Kunden von vyble® zählen hunderte von Unternehmen aus allen Branchen und unterschiedlichster Größen.Weitere Informationen finden Sie auf www.vyble.ioPressekontakt:vyble GmbHGlockengießerwall 2620095 Hamburgmarketing@vyble.deOriginal-Content von: vyble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140498/5478318