bernahmeangebot bei Klöckner & Co| Außerdem: DAX® im Chart-Check

Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat rät den Anteilsanlegern von einem Übernahmeangebot ab.



Die Führungspositionen des Stahlhändlers Klöckner & Co empfehlen den Aktionären ein Übernahmeangebot abzulehnen. Dieses Angebot stellte in diesem Falle Friedhelm Loh. Dieser bietet die Möglichkeit pro Aktie einen Preis von 9,75 € zu zahlen. Der Duisburger Stahlhändler sei jedoch der Meinung, dass dieser Preis nicht gerechtfertigt wäre. Nach eigenen Aussagen habe Friedhelm Loh nicht die Übernahme des Unternehmens im Visier. Im Interesse sei nur eine Aufstockung der bestehenden Anteile. Zum jetzigen Zeitpunkt hält Friedhelm Loh circa 30 % der Unternehmensanteile. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielen. Das EBITDA beläuft sich dabei auf 417 Millionen Euro. Der Aktienkurs des Unternehmens notiert bei fast 10€ und wies am heutigen Tage keine besonderen Verläufe auf.









