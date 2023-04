Berlin/Burglengenfeld (ots) -Vom 1. bis 3. September 2023 ist die Stadt Burglengenfeld in Ostbayern der Mittelpunkt der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier im Landkreis Schwandorf findet der 23. Deutsche Jugendfeuerwehrtag statt. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besucherinnen und Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm mit einer spannenden Deutschen Meisterschaft im Internationalen Bewerb des CTIF, einer digitalen Schnitzeljagd, einer Blaulichtmeile und vielem mehr geboten."Gemeinsam mit der Kreisjugendfeuerwehr und den Feuerwehren im Landkreis Schwandorf sowie der Unterstützung der Stadt Burglengenfeld sind wir bereits mitten in den Vorbereitungen für unseren DJF-Tag. Ich empfinde es als große Besonderheit, dass sich hier überwiegend Ehrenamtliche so ins Zeug legen, eine tolle Jugendfeuerwehr-Veranstaltung zu ermöglichen", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Wir freuen uns schon jetzt auf die spannenden Tage, die wir für unsere Kinder und Jugendlichen und die Delegierten auf die Beine stellen werden!""Anfang September wird Burglengenfeld zur Jugendfeuerwehr-Hauptstadt und wir dürfen unsere schöne Heimat vorstellen", freut sich Landesjugendfeuerwehrwart Heinrich Scharf. "Das ist uns Ehre und Ansporn, unseren Besucherinnen und Besuchern drei ereignisreiche Tage voller schöner Erlebnisse und Erinnerungen zu bereiten!""Wir als Jugendfeuerwehr im Landkreis Schwandorf sind wahnsinnig stolz darauf, uns im Namen des Landes Bayern präsentieren zu dürfen. Wir freuen uns schon jetzt auf großartige und unvergessliche Tage, die voll und ganz im Zeichen der Jugendfeuerwehr stehen", so Kreisjugendwart Tobias Sebast. "Es soll für alle Beteiligten eine Veranstaltung werden, an die man lange Zeit gerne zurückdenkt."HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2023.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5478348