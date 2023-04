FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1102 (1140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT'(EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 3250 (2900)P - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7800 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2543 (2688) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC PT TO 6150 (6100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6250 (6500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASCENTIAL PLC PT TO 240 (230) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS MAN GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 210 (232) PENCE - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6850 (6400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS NCC GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 117 (245) PENCE - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 540 (550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 131 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 933 (987) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2780 (2661) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1060 (1048) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 875 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EUROPEAN STAPLES TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7200 (7500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1000 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SHORE CAPITAL STARTS DUNELM GROUP WITH 'HOLD'



