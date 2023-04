Rheinmetall marschiert von Hoch zu Hoch. Die Rally ist intakt und scheint nicht an Fahrt zu verlieren. So langsam kommen die 300 Euro in "Sichtweite". Während Rheinmetall haussiert, konsolidiert Hensoldt. Doch bei Hensoldt scheint sich eine Ausbruchsbewegung abzuzeichnen. Noch offen ist allerdings die Frage, in welche Richtung sich die Bewegung entwickeln wird. Bleiben wir zunächst bei Rheinmetall. Rheinmetall - Befreit und entfesselt. Kursrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...