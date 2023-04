HAMBURG (dpa-AFX) - Der Chefvolkswirt der Privatbank Berenberg, Holger Schmieding, erwartet auch im kommenden Winter keinen Gasmangel in Europa. Eine Mangellage könne zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sagte Schmieding laut einer am Montag veröffentlichten Analyse. Sie sei aber "extrem unwahrscheinlich". Zum Ende der aktuellen Heizsaison bezifferte Schmieding den Füllstand der Gasspeicher in den Ländern der Europäischen Union (EU) mit 56 Prozent. Dies sei der höchste Stand seit 2015. Vor einem Jahr habe der Füllstand der Gasspeicher nur 26 Prozent betragen.

Der vergleichsweise hohe Füllstand der Gasspeicher habe zur Folge, dass die EU-Länder zur Vorbereitung auf den kommenden Winter deutlich weniger Erdgas kaufen müssen als vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr hatte eine starke Kürzung der Gaslieferungen aus Russland die Gefahr einer Energiekrise befeuert und den Gaspreis auf ein Rekordhoch getrieben. Seitdem hat sich die Lage auf dem europäischen Gasmarkt deutlich entspannt.

In ihrem Basisszenario geht die Berenberg Bank davon aus, dass die russischen Gaslieferungen in einige Länder der EU auf dem aktuellen niedrigen Niveau verharren. Außerdem sollten die Temperaturen im kommende Winter dem langjährigen Durchschnitt entsprechen und die Nachfrage nach Gas dank jüngster Sparmaßnahmen etwa 15 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahr 2017 bis 2021 liegen. Nur im extrem unwahrscheinlichen Fall, dass alle drei Kriterien des Basisszenarios nicht eintreten sollten, sei in der EU im kommenden Winter eine Gasmangellage nicht auszuschließen, sagte Schmieding./jkr/jsl/jha/

