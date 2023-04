DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen unter den Erwartungen (Korrektur zur Meldung vom 31.3.2023) - Korrektur des Datums in den Einzelumsätzen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/03.04.2023/11:16) - Frühjahrsauktionen unter den Erwartungen

Auf den gerade abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG ( https://www.dga-ag.de/ ) und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 266 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 16 Mio. versteigert.

Gegenüber dem Vorjahr sank der Objektumsatz um rd. 68 %. Zwar war ein Rückgang gegenüber dem starken Vorjahrsquartal (mit einem Rekordumsatz von EUR 49,6 Mio.) erwartet worden, die jetzt erzielten Umsätze liegen aber unter der Prognose. Für die Gruppe war es insgesamt das schwächste Quartal seit dem 4. Quartal 2013. Auch die erzielten Netto-Einnahmen lagen mit rd. EUR 1,6 Mio. deutlich unter dem Vorjahresniveau (EUR 4,07 Mio).

Im Einzelnen:

Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2023 EUR 6.591.800 Sächsische Grundstücksauktionen AG Feb./März 2023 EUR 2.846.000 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 23 EUR 2.166.000 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 23 EUR 1.842.500 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 23 EUR 1.708.000 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan. - März 2023 EUR 828.791 Gesamt: Immobilien für EUR 15.983.091

Alle Auktionen wurden wieder mit Saalpublikum durchgeführt und zusätzlich per Livestream ins Internet übertragen. Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG konnte Ihren Objekt- und Aufgeldumsatz gegenüber dem Vorjahr etwas steigern, während alle anderen Gesellschaften Rückgänge hinnehmen mussten.

Angesichts der aktuellen makroökonomischen und finanzpolitischen Lage ist die Entwicklung am Immobilienmarkt weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Die Inflation ist im 1. Quartal 2023 weiterhin hoch, so dass weitere Zinsschritte der EZB erwartet werden. Eine Entspannung auf der Finanzierungsseite ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Bei den Verbrauchern ist eine deutliche Verunsicherung spürbar, nicht zuletzt auch durch die Pläne zum Einbauverbot von neuen Gas- und Ölheizungen und zur Sanierungspflicht von Altbauten. Große Nachfrage besteht allerdings weiterhin bei niedrigpreisigen Immobilienangeboten.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de/ ).

