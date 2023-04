Infortive Transition: Comment préparer et exécuter un carve-out ou une fusion de Système d'Information ?

Fruit d'une collaboration CIO Revolution by Airsaas & Infortive Transition, ces 2 podcasts font partie d'une série sur le thème "Les DSI de transition pour aronter les crises". Cette série d'interviews donne la parole à des professionnels de la DSI qui appartiennent à la Communauté Infortive, première communauté de DSI de transition en France.

Podcast de Thierry Haro, DSI de transition

Dans cet épisode, Thierry Haro nous partage son expérience dans la préparation d'un carve-out de Système d'Information. Thierry est DSI de transition et membre de la Communauté Infortive et a piloté plus de 25 carve-out ou fusion de SI.

Ce podcast vous permettra de découvrir les coulisses d'un carve-out côté SI avant la signature du contrat de TSA (transition service agreement, qui détermine les termes dans lesquels la société cédante s'engage à fournir les services informatiques à l'acheteur, afin de garantir la continuité d'activité durant la phase d'autonomisation).

Pour tout comprendre sur le carve out d'un point de vue SI : c'est ici !

Podcast de Jérôme Marsaud, DSI de transition

Dans cet épisode, Jérôme Marsaud partage son expérience dans l'exécution du carve-out et de la fusion du SI. Jérôme est DSI de transition et membre de la Communauté Infortive et a piloté plusieurs fusions de SI. Il intervient généralement après la signature du TSA (Transition Service Agreement), sur la partie exécution.

Dans ce podcast, il est question de restructuration de SI en profondeur, dans des environnements politiques souvent complexes.

Dans son interview, Jérôme Marsaud aborde :

- Les enjeux clés du manager de transition après le carve out

- L'implication des équipes métiers

- Les facteurs clés de succès d'une mission de management de transition SI

