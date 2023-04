Nachdem sich die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna in den vergangenen Wochen extrem schwach gezeigt haben, konnten sie zuletzt zumindest wieder einmal ein deutlicheres Plus verzeichnen. BioNTech ging am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem US-Handel, Moderna mit einem Plus von 4,2 Prozent.Wie zuletzt bekannt wurde, will das US-Biotech-Unternehmen Moderna in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eine neue Anlage zur Herstellung mRNA-Impfstoffen bauen. Das teilte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...