Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird in der Gewinnklasse 2 zum zweifachen Millionär. Weitere NRW-Hochgewinne gibt es bei der Glücksspirale und der europäischen Lotterie Eurojackpot.Millionär mit "Sechs Richtigen"Wenn der Nordrhein-Westfale, der am 1. April mit seinem Internet-Tipp die Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 getroffen hat, von seinem Spielglück erfährt, wird er vermutlich erstmal an einen April-Scherz denken. Es ist aber keiner: Zusammen mit einem weiteren Tipper aus Rheinland-Pfalz konnte er den zweiten Gewinnrang treffen. Die beiden Neu-Millionäre erhalten für ihre Glückstipps mit sechs Richtigen jeweils 2.451.208 Euro.Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknacktBei den am Samstag ermittelten Gewinnzahlen 27 - 28 - 33 - 36 - 42 und 45 sowie der Superzahl 9 fehlte den beiden Tippern jeweils nur die richtige Superzahl, um den Jackpot zu knacken. Die auf ihre maximal mögliche Summe angewachsene Gewinnklasse 1 wurde ebenfalls getroffen: 45 Millionen Euro werden in Hamburg ausgezahlt.Weitere HochgewinneAm vergangenen Wochenende gab es weitere Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls mit einem Internet-Tipp war ein Spielteilnehmer bei der GlücksSpirale erfolgreich. Ein Treffer in der Gewinnklasse 6 bedeutet einen Gewinn von 100.000 Euro.Bereits am Freitagabend gab es bei der europäischen Lotterie Eurojackpot drei Hochgewinne in NRW. Hier freuen sich Spielteilnehmer über jeweils 151.644,80 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5478454