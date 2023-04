Ethereum Kurs: Anleger steuern 1.900-Dollar-Marke an - NFPs ante portas

In der Oster-Woche könnten Ether-Anleger die runde Marke von 1.900 Dollar ins Visier nehmen. Die Aussicht auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds dies- und jenseits des Atlantiks spielt Krypto-Werten weiterhin in die Karten. In dieser Woche fiebern Börsianer insbesondere der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag entgegen.

Eine Ether-Einheit kostet am Montagmorgen zunächst 1.812 Dollar, was einem Wochenplus von rund drei Prozent entspricht.

Teuerungsraten schnellen zurück - Anleger hoffen auf umsichtige Geldpolitik

Rückläufige EU-Teuerungsdaten und die damit im Zusammenhang stehenden abflauenden Zinssorgen haben Krypto-Werten wie Ether in der vergangenen Woche in die Karten gespielt. Dass sich der Preisdruck in der Eurozone weiter rückläufig ausgestaltet, nährt die Hoffnungen auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds. Zudem waren die von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stark gewichteten PCE-Daten stärker zurückgegangen als erwartet, was auch jenseits des Atlantiks die Zinssorgen ausbremst.

Ersten Schätzungen zufolge lag die Inflationsrate in der EU bei 7,1 Prozent und damit erstmals seit Februar 2022 und der Marke von sieben Prozent. Im Oktober notierte der Preisdruck noch bei 10,7 Prozent.