Beruhigung, Stabilisierung, Anstieg, Rally - das ist die übliche Reihenfolge bei einem scharfen Rücksetzer, der von erheblicher Stimmungsverschlechterung begleitet wird. Und das dürfte auch dieses Mal so ablaufen. In der Phase "Anstieg" sind wir bereits, eine Dynamisierung, also eine ausgewachsene Rally, dürfte bei neuen Hochs erfolgen, wenn die Shorties in Bedrängnis kommen und eindecken müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...