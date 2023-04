DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS mit Upgrade des Mission Control Voice Conferencing im NASA Johnson Air Space Center (JSC) beauftragt

Wien (pta/03.04.2023/11:41) - * Frequentis ersetzt die bestehenden NASA Voice Conferencing-Systeme im JSC durch das Voice over IP (VoIP) Conferencing-System der nächsten Generation * Mit dem Frequentis VoIP-System behält das JSC die bestehenden Keysets zur Bedienersteuerung, was Vorteile hinsichtlich der Vertrautheit, der Einsparung von Materialkosten und der Umschulung der AnwenderInnen bringt

Nach zwei Jahren Vorbereitung und Zusammenarbeit mit der NASA und KBR hat das NASA Johnson Space Center Frequentis USA durch den Mission Systems Operations Contract (MSOC) damit beauftragt, die bestehenden Mission Operations Voice Enhancement (MOVE)-Systeme durch moderne Technologie zu ersetzen.

Frequentis ersetzt die aktuelle Version des 2008 gelieferten Voice Conferencing-Systems (VCS) der NASA durch die neueste Telekommunikations- und Telekonferenz-Technologie, einschließlich VoIP-Kommunikationsleitungen und Schnittstellen mit Bediener-Keysets. Das Projekt unterstützt die identische kritische Funktionalität für Sprachkommunikation innerhalb der NASA für alle Raumfahrtmissionen - mit und ohne Besatzung.

Frequentis USA ist seit über 16 Jahren Partner der NASA für missionskritische Sprachkommunikation. Als Teil des MOVE-Programms hat Frequentis im Jahr 2007 über 18 VCS an NASA-Standorte geliefert.

"Wir freuen uns sehr, dieses VCS-Upgrade für das Johnson Space Center zu liefern. Frequentis hofft, dass dies ein Vorbild für andere NASA Mission Control Center sein wird, die mit einem Technologie-Update auf VoIP umsteigen möchten. Unsere benutzerfreundlichen Bedienmodule wurden bereits von der NASA für den Betrieb in der astronautischen Raumfahrt eingesetzt, und wir sind in der Lage, diese für die AnwenderInnen beizubehalten und damit einen kosteneffektiven und nahtlosen Umstieg auf die neue Technologie sicherzustellen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer Frequentis USA.

Alle NASA VCS-Systeme werden im Werk von Frequentis USA in Columbia, Maryland, gefertigt und von dort betreut. Das ermöglicht die weltweite Installation und Unterstützung für Standorte vom Kennedy Space Center in Florida bis zum Deep Space Communication Complex in Canberra, Australien.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.000 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von EUR 333,5 Mio. und ein EBIT von EUR 29,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Über FREQUENTIS USA

Frequentis USA wurde 1999 gegründet und entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt Frequentis-Technologien für US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden sowie für industrielle und kommerzielle Kunden. Frequentis USA hat seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland, und betreibt eine lokale Produktionsstätte für seine Kunden in den USA

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com ( http://www.frequentis.com/ ).

