Eschborn (ots) -Techem, der führende Energiedienstleister rund um Immobilien, verstärkt zum 1. April 2023 mit Matthias Kleen sein Management um die Funktion des Geschäftsführers Vertrieb. Mit der Neuaufstellung geht Techem einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Kundenorientierung und Digitalisierung."Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Marktlage sind für unsere Kunden eine große Herausforderung. Um sie angesichts der wachsenden Komplexität adäquat zu beraten und unsere Lösungen als solche zu platzieren, ist ein verstärkter Fokus auf diese Themen notwendig. Wir freuen uns, Matthias als erfahrenen Kollegen, der über beste Branchen- und Marktkenntnis verfügt, mit dieser Verantwortung betrauen zu können", erklärt Techem CSO Nicolai Kuß.Digitalisierung als SchlüsselfaktorIn seiner neuen Rolle wird Matthias Kleen den bereits eingeschlagenen Erfolgskurs fortführen und weiter ausbauen. Hauptaugenmerk wird der studierte Betriebswirt dabei vor allem auf digitale Lösungen legen: "Unsere digitalen Lösungen sind der Schlüsselfaktor sowohl für unseren als auch für den Erfolg unserer Kunden und werden entscheidend für die Energiewende in Gebäuden sein", so Kleen, der auf über 17 Jahre bei Techem zurückblickt. Techem setzt mit der Ernennung von Matthias Kleen auf einen erfahrenen und gut vernetzten Branchenkenner mit Marktkenntnissen über alle Kundensegmente hinweg. Er hatte bis zuletzt die Rolle des Geschäftsleiters Vertrieb inne.Matthias Kleen berichtet weiterhin an Techem CSO Nicolai Kuß.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit rund 4.000 Mitarbeitenden in 19 Ländern aktiv und hat mehr als 12 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an. Als Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion und Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungswirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.de