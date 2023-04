YOC AG (ISIN: DE0005932735) - "Entwickler von Software für den digitalen Werbemarkt" - scheint einiges richtigzumachen. Für 2023 erwartet man ein Umsatzwachstum von 24-28% erreichen zu können. Dass wäre ein Umsatz zwischen 29 und 30 Mio EUR. Und auf Basis dieser Umsatzprognose rechnet die YOC AG mit einem EBITDA in Höhe von 4,0 bis 4,5 Mio EUR (2022: ca. 3,5 Mio EUR nach vorläufigen Zahlen), was ein Konzernergebnis für 2023 von voraussichtlich 2,5 bis 3,0 Mio EUR ergäbe - in 2022 erreichte man nach vorläufigen Zahlen ca. 2,3 Mio EUR. H2 Update - Plug Power Everfuel Nordex Nikola Ballard Power ...

