Münster (ots) -Am Freitag (31. März) wurde der Eurojackpot bereits wieder geknackt. Erst am vergangenen Dienstag (28. März) war dies der Fall. Der Mindestjackpot von 10 Millionen Euro des Freitags geht als Einzelgewinn in die Tschechische Republik.Kein April-ScherzAuch in der Tschechischen Republik gibt es den Brauch der April-Scherze. Somit wird der glückliche, 10- fache Neu-Millionär sicherlich ganz besonders intensiv seine Spielquittung am letzten Wochenende überprüft und ungläubig die Gewinnzahlen (10 - 11 - 31 - 37 und 44) sowie die beiden Eurozahlen (5 und 12) mit seinem Tippschein verglichen haben.10. Millionen-Gewinn in der Tschechischen RepublikDer aktuelle Glückstipp ist der 10. Gewinn in Höhe eines Millionenbetrages, der in der Tschechischen Republik erzielt wurde. Der bisher höchste Gewinn im Nachbarland stammt aus dem Jahr 2015. Damals wurde erstmalig die zu diesem Zeitpunkt maximal mögliche Gewinnsumme von 90 Millionen Euro ausgezahlt.Dass der Eurojackpot direkt in zwei Ziehungen in Folge getroffen wurde, ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 zum 18. Mal der Fall. Erst am vergangenen Dienstag (28. März) gingen 73,9 Millionen Euro nach Bayern.Weiterer Millionär im zweiten RangAuch in der zweiten Gewinnklasse kann ein Millionengewinn ausgezahlt werden. Ein Spielteilnehmer aus Norwegen war dort bei der Ziehung am 31. März als einziger Tipper erfolgreich und erhält 3.029.225,30 Euro.Weitere HochgewinneBeträge im sechsstelligen Bereich werden auch im dritten Rang ausgeschüttet (6x). Hier freuen sich gleich drei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen sowie Tipper aus Sachsen, Dänemark und Finnland über jeweils 151.644,80 Euro.Nächste ZiehungAm morgigen Dienstag (4. April) folgt die erste Ziehung des neuen Monats. Dann steht der Jackpot erneut bei zehn Millionen Euro im obersten Rang. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.