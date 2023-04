- Ein neues Joint Venture übernimmt die Produktionskontrolle -

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) und SCIVAX Co., Ltd. haben eine Kapital- und Betriebsallianz für ein Gießereigeschäft geschlossen, das für die Massenproduktion von Nanoimprint-Produkten ausgelegt ist. Ein Joint Venture zur Produktionskontrolle wurde unter dem Namen Nanoimprint Solutions Co., Ltd. (Nanosol) am 3. April 2023 gegründet.

Unsere beiden Unternehmen bündeln ihre Stärken für die Massenproduktion von Nanoimprint-Produkten.

[Hintergrund]

Man geht davon aus, dass das Verfahren der Nanoimprint-Lithographie (Nanoimprinting) in einem breiten Spektrum von Bereichen zur Anwendung kommen wird. Dazu gehören beispielsweise 3D-Sensoren, intelligente Brillen und DNA-Sequenzierungs-Biogeräte der nächsten Generation.

Mit Blick auf eine künftige Marktexpansion sind wir eine Betriebsallianz eingegangen, um die stabile Versorgung mit Nanoimprint-Massenprodukten zu gewährleisten.

[Neue Allianz]

Wir werden die Stärken von DNP in der hochmodernen Nanoimprint-Master-Mold-Herstellungstechnologie und der Massenproduktion sowie sein Know-how in der Qualitätskontrolle mit den Stärken von SCIVAX im Bereich Massenproduktionsanlagen, die für hochpräzises Nanoimprinting ausgelegt sind, sowie im Bereich Anlagenkonstruktionstechnologie und Prozess-Know-how kombinieren, um die Wertschöpfungsketten unserer beiden Unternehmen weiter zu integrieren.

Daher entwickeln wir ein System in Japan, das umgehend auf den Outsourcing-Bedarf in der Massenproduktion reagieren kann, was auch zu Kapazitäten bei der Beherrschung globaler Lieferkettenrisiken führen wird.

Wir werden uns für die Herstellung von Produkten in den am besten geeigneten Fertigungsstätten von zwei Unternehmen entscheiden, wobei die Produktionskontrolle durch Nanosol erfolgt.

[Zusammenfassung des neuen Unternehmens]

Name des Unternehmens Nanoimprint Solutions Co., Ltd. Ort 1-1-1 Ichigaya Kaga-cho, Shinjuku-ku, Tokio Kapital 10 Mio. Yen Inhalt der Geschäftstätigkeit Verwaltung der Massenproduktion im Vertrags-Nanoimprint-Geschäft Beteiligungsquote DNP 50%?SCIVAX 50%

[Zukunftsperspektive]

Über das neu gegründete Unternehmen Nanosol reagieren wir auf den Bedarf an Massenproduktion von Nanoimprint-Produkten für verschiedene Anwendungen. Bis 2026 streben wir einen Jahresumsatz von ca. 10 Mrd. Yen an.

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und ist heute ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen, das druckbasierte Lösungen und die Stärken seiner wachsenden Zahl an Partnern nutzt, um neue Geschäftschancen zu entwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für den Umweltschutz und eine lebendigere Welt für alle. Unter Nutzung unserer Kernkompetenzen in der Mikrofertigung und der Präzisionsbeschichtungstechnologie stellen wir Produkte für die Bereiche Displays, elektronische Geräte und optische Folien her. Außerdem haben wir neue Produkte wie beispielsweise die Dampfkammer und das Reflect Array entwickelt, die Kommunikationslösungen der nächsten Generation für eine menschenfreundlichere Informationsgesellschaft bieten.

