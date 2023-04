BUKAREST/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Rumänien. In Bukarest wird er neben Präsident Klaus Iohannis und Ministerpräsident Nicolae Ciuca auch die moldauische Präsidentin Maia Sandu treffen. Moldau wurde im Juni 2022 wie die Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. Das zwischen Rumänien und der Ukraine liegende Land mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Europas. In der abtrünnigen Region Transnistrien sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert.

In dem Gespräch des Kanzlers mit Iohannis und Sandu wird es um die weitere Unterstützung Moldaus gehen. Im Mittelpunkt der bilateralen Gespräche mit Iohannis und Ciuca werden die Energie-, Europa- und die Sicherheitspolitik stehen./mfi/DP/jha