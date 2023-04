Der DAX konnte am Freitag direkt mit einem Gap-up bei 15.568 Punkten eröffnen und dabei auch den Widerstandsbereich um 15.500 Punkte überwinden. Der DAX ging am Freitag bei 15.628 Punkten aus dem Handel und zeigt sich am heutigen Montag im Bereich von 15.640 Punkten höher. Mit dem Durchbruch über den Widerstand bei 15.500 Punkten hat der DAX aber ein weiteres Long-Signal generiert und könnte vor weiter steigenden Kursen stehen. Bereits am Donnerstag ...

