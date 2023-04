Mainz (ots) -Startschuss für das neu ausgerichtete ZDF-Wissenschaftsformat "Terra Xplore": Der Psychologe Dr. Leon Windscheid geht gemeinsam mit der Biologin Jasmina Neudecker auf Entdeckungsreise in die Psyche und das Gehirn des Menschen. Ab sofort sind die ersten beiden Staffeln in der ZDFmediathek zehn Jahre lang verfügbar, im ZDF sind die Folgen sonntags ab 16. April 2023 um 18.30 Uhr zu sehen.Sex, Gender, Körperbewusstsein und die Frage: Wie viele Ichs stecken in Dir?"Weißt Du, wer Du bist?" will Leon Windscheid, der exklusiv zum ZDF kommt und das neue Gesicht im "Terra X"-Kosmos ist, in der ersten Staffel ab Sonntag, 16. April 2023, 18.30 Uhr, wissen. In drei Folgen beleuchtet er die unterschiedlichen Facetten unseres Wesens und spricht mit interessanten Menschen über deren Erfahrungen, darunter Bonnie, die mehrere Persönlichkeiten in sich vereint, und die Transfrau Phenix. Leon nimmt mit Expertinnen und Experten die Mechanismen unserer Persönlichkeit unter die Lupe - und auch selbst an Experimenten teil.Gedächtnistuning, verzerrte Erinnerungen und TraumaforschungIn der zweiten Staffel "Was kann Dein Gedächtnis?" macht sich Jasmina Neudecker ab Sonntag, 21. Mai 2023, 18.30 Uhr, auf eine Spurensuche in das menschliche Gehirn. In drei Folgen erforscht sie verschiedene Aspekte unseres Gedächtnisses: Sie lässt sich von einem Gedächtnisweltmeister im Selbstversuch zeigen, wie man sein Gehirn tunen kann, erfährt bei einem Sozialexperiment, wie beeinflussbar das Erinnerungsvermögen sein kann und welche Folgen Traumata für die Erinnerungen haben.Die verschiedenen Facetten der Liebe thematisiert ab Sonntag, 18. Juni 2023, 18.30 Uhr, die nächste Staffel mit Leon Windscheid. In den drei Folgen zum Thema "Ist das Liebe?" geht es unter anderem darum, was Liebesbeziehungen ein Leben lang halten lässt, wie die Digitalisierung unser Verständnis von Liebe verändert und was dazu führt, dass Liebe eskaliert und in Hass umschlägt. Ab Sonntag, 16. Juli 2023, 18.30 Uhr, will Jasmina Neudecker herausfinden: "Was macht uns gut oder böse?". Dafür trifft sie unter anderen Kriminalpsychologin Lydia Benecke, einen "Wut-Coach" und geht der Frage, was gut oder böse tatsächlich ist, in einem Sozialexperiment auf den Grund.Weitere Staffeln, unter anderem zu den Themen Empathie und Selbstoptimierung, werden aktuell produziert.Psychologie, Soziologie und Neurobiologie"Das Wissenschaftsformat 'Terra Xplore' rückt die Social and Human Sciences in den Fokus: Warum ticken wir, wie wir ticken?", so Redaktionsleiterin Swea Schilling. Mit diesem Fokus bietet "Terra Xplore" besonders jungen Menschen, die sich selbst und ihre Umwelt besser verstehen wollen, Erklärungen und Orientierung in Lebensfragen. Swea Schilling weiter: "Besonders stolz sind wir, dass wir mit Leon Windscheid einen namhaften Psychologen, Bestsellerautor und Podcaster für unser Format unter der Wissensmarke 'Terra X' gewinnen konnten. Gemeinsam mit Biologin Jasmina Neudecker, die bereits den gleichnamigen YouTube-Kanal geprägt hat und schon länger zu den namhaften 'Terra X'-Köpfen zählt, sind wir kompetent und sympathisch aufgestellt für die spannende Entdeckungsreise in Gehirn und Psyche.Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-xplore-mit-neuer-ausrichtung),die ersten beiden Staffeln als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-xplore-weisst-du-wer-du-bist-13) (nach Login)Hier finden Sie "Terra Xplore" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-xplore).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5478654