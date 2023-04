Der Spielentwickler Sega zelebrierte den ersten April, indem er ein neues Spiel namens "The Murder of Sonic the Hedgehog" veröffentlichte. Doch hinter dem Scherz verbirgt sich wohl mehr als gedacht. Was eignet sich besser als der erste Tag im April, um ein bisschen zu experimentieren? Unternehmen kündigen dabei gerne neue Produkte an und führen damit ihre Kunden aufs Glatteis, sehen aber gleichzeitig, ob das erfundene Produkt unter Umständen sogar bei den Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...