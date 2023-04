Nach der eher verhaltenen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf hat sich die RWE-Aktie in den vergangenen Tagen wieder etwas von den jüngsten Tiefs gelöst. Am Montag bekommt der Versorger nun einmal mehr Rückenwind von Seiten der Analysten. Goldman Sachs rät klar zum Kauf des DAX-Titels.Der Markt unterschätze das mittelfristige Wachstumspotenzial von RWE aus eigener Kraft im Zusammenhang mit der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien in den USA und Europa. Deshalb nahm Analyst Alberto ...

