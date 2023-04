Unterföhring (ots) -- Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live- "Konferenz Spezial" am Dienstag mit FC Bayern gegen SC Freiburg und FC Chelsea gegen FC Liverpool - Wolff Fuss und Frank Buschmann kommentieren- Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin am Dienstag und RB Leipzig gegen Borussia Dortmund am Mittwoch- Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/)Unterföhring, 3. April 2023 - Nach dem 4:2-Sieg im Klassiker geht's für den FC Bayern bereits am Dienstag im DFB-Pokal weiter. Dann erwartet die Tuchel-Elf den letztjährigen Finalisten SC Freiburg.Die Begegnung ist bei Sky nicht nur als Einzelspiel, sondern darüber hinaus auch in der "Konferenz Spezial"-Übertragung zu sehen, in der zwischen der Viertelfinal-Partie des DFB-Pokals sowie dem Premier League Match FC Chelsea gegen FC Liverpool gewechselt wird. Wolff Fuss und Frank Buschmann kommentieren die internationale Konferenz für alle Fußballbegeisterten, die an diesem Abend nichts verpassen möchten. Moderator Michael Leopold begrüßt die Zuschauer ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Top Event. Bereits ab 17:45 Uhr überträgt Sky das erste Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin live.Tags darauf empfängt am frühen Abend der einzig verbliebene Zweitligist 1. FC Nürnberg den stark abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart. Den Abschluss bilden der amtierende Pokalsieger RB Leipzig und Borussia Dortmund, auf den Patrick Wasserziehr ab 20:15 Uhr einstimmt.Sky zeigt somit am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live.Mit Sky Q live dabei seinDie Übertragungen des DFB-Pokals sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Den DFB-Pokal live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Die Viertelfinals des DFB-Pokals 2022/23 im Überblick:Dienstag:17.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Top Event20.15 Uhr: Bayern München - SC Freiburg auf Sky Sport 120.15 Uhr: "Konferenz Spezial" (DFB-Pokal und Premier League) auf Sky Sport Top EventModerator: Michael LeopoldMittwoch:17.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart auf Sky Sport Top Event20.15 Uhr: RB Leipzig - Borussia Dortmund auf Sky Sport Top EventModerator: Patrick WasserziehrÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5478715